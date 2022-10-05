مصادر: “أوبك+” تدرس خفض إنتاج النفط بما يصل إلى مليوني برميل يومياً

قالت مصادر في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، أمس (الثلاثاء)، إن تحالف أوبك+ الذي يضم المملكة يدرس تخفيضات في إنتاج النفط تصل إلى مليوني برميل يومياً.
وكشفت المصادر لـ “رويترز”، عن أن الولايات المتحدة الأمريكية طالبت دول أوبك + بعدم المضي قدماً في تخفيض إنتاج النفط، معللة طلبها بأن العوامل الأساسية الاقتصادية لا تدعم خفض الإنتاج.
ويأتي ذلك قبل يوم من اجتماع رسمي للتحالف المنتج للنفط، والذي يتم خلاله مناقشة خفض إنتاج الخام تزامناً مع تراجع الدولار الذي جعل مشتريات النفط أقل تكلفة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.3 % لتبلغ عند التسوية 91.80 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.5 % لتبلغ 86.52 دولار للبرميل. وفق “أخبار 24”.
في سياق متصل، أكدت مصادر أن أرقام معهد البترول الأمريكي أظهرت وجود انخفاض في مخزونات النفط والوقود الأساسي في الأسبوع الماضي.