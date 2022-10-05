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جديد المحليات > رئيس “التجمعات الصحية بالجنوب” يوضح فوائد برنامج التحول الصحي
05/10/2022   9:56 م

رئيس “التجمعات الصحية بالجنوب” يوضح فوائد برنامج التحول الصحي

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تحدث رئيس اللجنة التأسيسية للتجمعات الصحية بالمنطقة الجنوبية الدكتور عبدالرحمن المعمر عن أهداف برنامج التجمع الصحي وفوائده، ووضْع العاملين في الشؤون الصحية بعد التحول.

وأوضح العمر لـ”أخبار 24″ أن التجمعات الصحية إحدى مبادرات برنامج التحول الصحي ضمن رؤية المملكة؛ لتجويد الرعاية الصحية وتحسين وصول الخدمات وتعزيز الصحة العامة ورفع كفاءات الأداء ليكون منطلقاً للتحول الصحي.

وأضاف أن الهدف هو توزيع المهام في وزارة الصحة لتركز الوزارة على مهامها في التشريع والرقابة والتنظيم لتقديم خدماتها عبر التجمعات الصحية تدريجياً، حيث سيكون في كل منطقة منظومة صحية متكاملة بمسمى التجمع.

وبين أن ذلك يشمل منظومة المستشفيات والمراكز الصحية بإدارة تنفيذية من المجلس تعمل بشكل تدريجي لرفع المستوى الإداري والمالي وتبني ميزانية مستقلة مباشرة لتقديم أفضل الخدمات الصحية.

وأشار إلى أن أهداف التجمعات الصحية تحسين جودة الخدمات بمؤشرات واضحة تتابع من أعلى الجهات في الدولة بشفافية عالية، وأن صحة نجران وضعت بنية تحتية رائعة جداً واستكملت الخطة الاستراتيجية للتجمع الصحي بالمنطقة.

وطمأن الدكتور العمر المواطنين بتقديم الخدمات بشكل أسهل وأجود وتطوير للمراكز الصحية بجلب استشاريين ومحاولة الوصول للمواطنين في البيت أو العمل؛ لتعزيز الصحة والسيطرة على الأمراض المزمنة وتوفير الخدمات الصحية بالمراكز.

رئيس “التجمعات الصحية بالجنوب” يوضح فوائد برنامج التحول الصحي

جديد المحليات
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