“البلدية والقروية” توضح أبرز مخالفات البناء التي تستهدفها الجولات الرقابية

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مواصلة الحملات الرقابية التي تشنها الأمانات والبلديات التابعة لها، على المواقع تحت الإنشاء للحدِّ من المخالفات داخل النطاق العمراني للمدن.
وأوضحت الوزارة أن أبرز المخالفات التي تستهدفها الجولات الرقابية تتمثل في عدم الالتزام بالتسوير المؤقَّت للمواقع تحت الإنشاء، وممارسة أي أعمال إنشائية خارج السور المؤقت، مثل خلط الأسمنت وأعمال الحديد والنجارة والتخزين، وعدم نظافة الموقع في أثناء وبعد الانتهاء من العمل.
كما تتضمن المخالفات عدم إزالة مخلفات البناء والحفر في مرحلة البناء أو الترميم، وإلقاء مخلفات البناء والمخلفات الأخرى في أراضي الغير أو الأماكن العامة.وفق “أخبار 24”.