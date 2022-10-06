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جديد المحليات > اتفاقية بين أمانة جدة وجمعية ترميم لإعادة تأهيل منازل الأسر
06/10/2022   11:13 م

اتفاقية بين أمانة جدة وجمعية ترميم لإعادة تأهيل منازل الأسر

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وقّعت أمانة محافظة جدة وجمعية ترميم للتنمية اليوم (الخميس) اتفاقية تعاون مشترك للإسهام في المبادرات التي تُحسّن من جودة الحياة وترفع مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

وتهدف الاتفاقية إلى إقامة البرامج التطوعية وتقديم الاستشارات، وإيجاد بيئة سكنية آمنة ومريحة للأسر، وتحسين المشهد الحضري من خلال ترميم وتأهيل المباني القديمة وعدد من مجالات التعاون المشترك.

وتخلل مراسم الاتفاقية توقيع الجمعية لعدد من الشراكات مع الجهات الداعمة التي ستسهم في إعادة تأهيل 53 منزلا للأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود وفق الخطط والمخططات التطويرية لدى الأمانة وبإشراف هندسي معتمد بعد الحصول على التراخيص اللازمة. وفق “أخبار 24”.

اتفاقية بين أمانة جدة وجمعية ترميم لإعادة تأهيل منازل الأسر

جديد المحليات
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