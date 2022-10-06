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جديد المحليات > هيئة تطوير محمية الملك سلمان تتعهد بالانضمام للقائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة
06/10/2022   11:13 م

هيئة تطوير محمية الملك سلمان تتعهد بالانضمام للقائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة

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قدمت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، التزامها بالانضمام للقائمة الخضراء لدى الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وذلك خلال الندوة التي نظمتها المحمية في الرياض بعنوان “المحميات الطبيعية، أسس ومعايير دولية” بالتعاون مع الاتحاد الدولي.

جاء ذلك في مذكرة النوايا التي وقعتها الهيئة مع المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي في غرب آسيا، وتعهدت به بتقديم الملف الأولي للتصنيف على اللائحة الخضراء خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وتهدف الهيئة من الالتزام بالانضمام للقائمة الخضراء إلى تحقيق وتعزيز الإدارة الفعالة لمناطق المحمية، من خلال تطوير وتحقيق برامج حفظ بيئي مستدامة وقابلة للقياس، وإشراك المجتمع المحلي بما يتوافق مع المعايير الدولية لتحقيق التنمية المستدامة المتعلقة بالبيئة.

هيئة تطوير محمية الملك سلمان تتعهد بالانضمام للقائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة هيئة تطوير محمية الملك سلمان تتعهد بالانضمام للقائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة

وفق “أخبار 24”.

هيئة تطوير محمية الملك سلمان تتعهد بالانضمام للقائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة

جديد المحليات
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