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رياضة > عبدالله الخطيب: نقطة من الهلال ستصنع الفارق مقارنة بأخطاء الموسم الماضي
07/10/2022   10:18 ص

عبدالله الخطيب: نقطة من الهلال ستصنع الفارق مقارنة بأخطاء الموسم الماضي

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أعرب لاعب الاتفاق “عبدالله الخطيب” رضاه عن الخروج بنقطة أمام الهلال، بعد تعادل الفريقين، الخميس، لحساب الجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين.

وقال الخطيب في تصريحات عقب المباراة إن الخروج بنقطة أمام فريق كبير بحجم الهلال أفضل من الخروج بلا نقاط، لافتًا إلى أن الفريق حاول خطف الفوز عبر الهجمات المرتدة.

وأضاف أن مدرب الاتفاق أكد على اللاعبين ضرورة التحفظ في اللعب وعدم الاندفاع للمحافظة على الشباك نظيفة مضيفًا “المدرب طلب منا أن نتحفظ ونلعب في وسط ملعبنا على أن نستغل الهجمات المرتدة”. وفق “أخبار 24”.

وأكد لاعب الاتفاق أن نقطة الهلال قد تصنع الفارق مستقبلًا مع الفريق لاسيما وأنه فقد الكثير من النقاط الموسم الماضي الأمر الذي وضعه في موقف صعب، لكن الخروج بنقطة من هذه المباريات الكبرى يعد أمرًا إيجابيًا، مختتمًا بأن فترة التوقف القادمة ستشهد تصحيح العديد من الأمور من أجل تحسين وضع الفريق.

عبدالله الخطيب: نقطة من الهلال ستصنع الفارق مقارنة بأخطاء الموسم الماضي

رياضة
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