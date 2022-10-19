وزير العدل يقر الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، قراراً بالموافقة على الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، والعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
وأوضحت وزارة العدل أن الأدلة التي جاءت في 135 مادة، بينت نطاق سريانها في المعاملات المدنية، والتجارية، بما في ذلك الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية، والمنازعات العمالية.
وأبانت أن الأدلة الإجرائية حددت أحكام عامة تفسيرية ومكملة لنظام الإثبات، منها الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات وعبء الإثبات، والاستعانة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إجراءات الإثبات.
وأضافت أن الأدلة شملت عدداً من القواعد والأحكام المتعلقة بالإقرار، والكتابة، والدليل الرقمي، والشهادة، والقرائن، وحجية الأمر المقضي، والعرف، واليمين، والمعاينة، والخبرة. وفق “أخبار 24”.