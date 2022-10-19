“موانئ”: إضافة خط ملاحي جديد يربط ميناء الملك عبد العزيز بـ 4 موانئ عالمية

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، اليوم (الأربعاء)، إضافة شركة “ALADIN EXPRESS DMCC” الخط الملاحي ” GIX2″ بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والذي يُسهم في زيادة فرص التجارة المباشرة، وعمليات الشحن البحري بين المملكة ودول العالم.
وأوضحت “موانئ”، أن الخط الملاحي الجديد، يوفر خدمة الربط بين ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وموانئ “جبل علي الإماراتي، وخليفة البحريني، وحمد القطري، وموندرا الهندي”، عبر السفينة “Green Ace” التي تنقل ما يعادل 1,7 ألف حاوية قياسية كطاقة استيعابية كل أسبوعين.
وتأتي إضافة هذا الخط امتدادًا للمبادرات التي أطلقتها “موانئ” لدعم المنظومة اللوجستية وإنشاء سلسلة مناطق لوجستية داخل وخارج الموانئ، تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث.
يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام شهد في شهر ديسمبر لعام 2021 إطلاق شركات (PIL) و(RCL) و(CUL) للشحن البحري بالتعاون مع الشركة السعودية العالمية للموانئ خدمة شحن ملاحية من الصين، وفي شهر يونيو لعام 2022 عزز الميناء تنافسيته وخططه التوسعية بإضافة ميناءي شانغهاي وسنغافورة على خدمة الشحن الملاحية التابعة لشركة (PIL) بما يعزز عمليات الاستيراد والتصدير.
ويشهد ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام تصنيع ثلاث رافعات حاويات ساحلية جديدة هي الأحدث تقنيًا في نوعيتها لاستقبال السفن الضخمة، وذلك بموجب الاتفاقية الموقعة بين الشركة السعودية العالمية للموانئ (SGP) وشركة شنغهاي شينهوا للصناعات الثقيلة (ZPMC) بإشراف الهيئة العامة للموانئ. وفق “أخبار 24”.
وحقق الميناء الذي يأتي في المرتبة الرابعة عشرة عالمياً في مؤشر كفاءة أداء الحاويات الصادر عن البنك الدولي؛ رقماً قياسياً هو الأعلى في تاريخه خلال شهر أغسطس لعام 2022، وذلك بمناولة 199,6 ألف حاوية قياسية خلال شهر واحد.