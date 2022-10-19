“الأراضي البيضاء” يصدر فواتير الدورة السادسة للمرحلة الأولى في مكة المكرمة

أعلن برنامج “الأراضي البيضاء”، اليوم (الأربعاء)، إصدار فواتير الدورة السادسة للمرحلة الأولى في مكة المكرمة لعام 1444 / 1445هــ.
ودعا ملاك الأراضي المعنية إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار، مضيفا أن عدم السداد خلال المدة المحددة يترتب عليه مخالفة قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم، إضافة إلى سداد الرسوم المستحقة.
وأوضح البرنامج آلية التقييم وتقدير قيمة الأرض والرسم المستحق على الموقع المخصص لذلك، منوها بقرب انتهاء المهلة النظامية لتسجيل الأراضي التي تنطبق عليها المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في جدة ومكة المكرمة وحاضرة الدمام. وفق “أخبار 24”.
ونبه بأنه يتبقى 60 يومًا على انتهاء مهلة التسجيل النظامية في هذه المدن اعتبارا من يوم غد (الخميس)، لافتا إلى أن الأرض التي يملكها أكثر من مالك بصك واحد، تطبق عليها الرسوم وفقًا لحصة كل شريك، ويمكن بعد انتهاء فترة التسجيل وإصدار الفوترة الاعتراض على الرسوم وتقديم ما يثبت وجود موانع لتطبيق الرسوم.