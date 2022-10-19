“هيئة التراث” تكرم عددًا من المواطنين لمساهمتهم في الحفاظ على التراث الوطني

كرمت هيئة التراث عددًا من المواطنين، نظير جهودهم من خلال تقديم بلاغات ساعدت في اكتشاف مواقع أثرية، أو المحافظة عليها، أو القيام بجهود لخدمة التراث الوطني أو تسليم قطع أثرية.
وثمّن الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، الدكتور جاسر الحربش، دور المكرمين المميز في الحفاظ على التراث الوطني، وإبراز قيمته التاريخية وأهميته، والذي يشكل دعماً لجهود الهيئة في حفظ التراث الثقافي الوطني في مختلف مناطق المملكة.
وأشار الحربش، إلى أن هذا التكريم يعد التكريم الخامس، في سلسلة التكريمات، امتدادًا لتكريم عدد من المبادرين في خدمة التراث الوطني بمختلف مجالاته.
ودعا المواطنين والمهتمين إلى الإبلاغ عن المواقع الأثرية أو القطع الأثرية أو أي تعديات على مواقع التراث الثقافي، لتتمكن الهيئة من الوصول إليها، من خلال منصة بلاغ، وحساب الهيئة الرسمي عبر منصة تويتر، وفروع الهيئة على مستوى مناطق المملكة.وفق “أخبار 24”.
وتهدف هيئة التراث من تكريم المهتمين بالمحافظة على التراث الوطني إلى التأكيد على المشاركة المجتمعية في رعاية التراث الثقافي الوطني والمحافظة عليه، والمساهمة مع الهيئة فيما تقوم به من أعمال تجاه تراث الوطن وآثاره، وذلك إيماناً من الهيئة بأهمية تكامل الجهود في تطوير قطاع التراث الثقافي بعناصره المادية وغير المادية.