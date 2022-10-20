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جديد المحليات > إنجاز أول شبكة ألياف ضوئية عالمية 1.2 تيرا لكل قناة من stc وهواوي
20/10/2022   9:53 م

إنجاز أول شبكة ألياف ضوئية عالمية 1.2 تيرا لكل قناة من stc وهواوي

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أعلنت مجموعة stc، المُمكِّن الرقمي الرائد في المنطقة بالتعاون مع هواوي، عن إنجاز أول تجربة عالمية 1.2 تيرا لكل قناة في شبكتها البصرية DWDM بنجاح، وهي تقنية الألياف الضوئية المركزة لتقسيم الأطوال الموجية.

وتستخدم الطبقة الضوئية تقنية Super C (120 قناة في زوج واحد من الألياف)، حيث يُمكن أن تصل السعة القصوى للألياف الفردية إلى 48 تيرابايت؛ مما يوفر ضمان عرض النطاق الترددي للخدمات والتطبيقات الجديدة في المملكة، مثل خدمات وتطبيقات الحكومة الإلكترونية والرعاية الصحية الذكية والتعليم الذكي، كما تُسرع التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية.

وقال نائب رئيس البنية التحتية لمجموعة stc بدر اللهيب، إن تقنية النقل عالي السرعة 1.2T من هواوي تعمل على زيادة سعة الألياف المفردة بمقدار 4 مرات، وتُحسن كفاءة الحامل للشبكات الضوئية بشكل كبير. وفق “أخبار 24”.

إنجاز أول شبكة ألياف ضوئية عالمية 1.2 تيرا لكل قناة من stc وهواوي

جديد المحليات
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