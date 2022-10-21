مستجدات “كورونا”.. الإصابات والوفيات تنخفض والحالات الحرجة تواصل الارتفاع

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الجمعة)، انخفاضا في الإصابات الجديدة والوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما واصلت الحالات الحرجة الارتفاع لليوم الثاني على التوالي.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 216 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 25 حالة عن المسجلة يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 820027 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضا عن يوم أمس بمقدار 28 حالة، إذ سجلت 163 حالة فقط، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 806400 حالة.
ونبهت إلى انخفاض معدل الوفيات، إذ سجلت حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9391 حالة وفاة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى ارتفاع معدل الحالات الحرجة، إذ دخلت 13 حالة جديدة غرفة العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات الحرجة إلى 55 حالة.