الخدمات الصحية بـ”الدفاع”⁩ تقلّص متوسط الإقامة في العناية المركزة بمستشفياتها بنسبة 45%

تمكنت الإدارة العامة للخدمات الصحية في وزارة الدفاع من تقليص متوسط الإقامة في وحدات العناية المركزة بنسبة 45% عبر مبادرة “انسياب العناية المركزة 2”.
وكانت الدراسات المحلية في المملكة قد ذكرت أن متوسط البقاء في العناية المركزة من 8 إلى 11 يوما مقارنة بـ 3 إلى 4 أيام في الدول المتقدمة، لذلك هدفت المبادرة إلى تقليل مدة الإقامة والاستخدام الأمثل للأسرة في العناية المركزة من خلال تطبيق أفضل الممارسات الإكلينيكية.
ونُفذ المشروع على مدار عام كامل ابتداء من إبريل 2021 إلى مارس 2022 بوحدات العناية الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع، بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية في الرياض، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، ومجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران، ومستشفى القوات المسلحة بالهدا، ومستشفى القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية، ومستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المشروع قلل متوسط الإقامة في العناية المركزة من 6 أيام إلى 3 أيام، واعتمد على تطبيق التدخلات السريرية المتعددة بما في ذلك توحيد البروتوكولات العلاجية والإرشادية حسب آخر التوصيات والمستجدات العلمية في طب العناية الحرجة، وذلك بالتزامن مع التعليم المستمر والتدريب المكثف.
الخدمات الصحية في #وزارة_الدفاع تقلّص متوسط الإقامة في وحدات العناية المركزة بنسبة 45% عبر مبادرة «انسياب ٢». pic.twitter.com/25hO4g80Vn
— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) October 21, 2022