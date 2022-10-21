شاهد.. منتجع إكرام الوطني بالباحة نموذج معماري فريد يراعي احتياجات كبار السن

يعد منتجع إكرام الوطني بالباحة، أحد أبرز المشاريع التنموية الموجهة لخدمة كبار السن، وهو أول منتجع من نوعه لخدمة المسنين على مستوى المملكة.
وتم إنشاء المنتجع الذي افتتح مؤخراً؛ لتقديم خدمة الإيواء لمن لا عائل لهم من كبار السن كضيافة مؤقتة أو دائمة، فضلاً عن توفير حياة كريمة لجميع الفئات من كبار السن من الرجال والنساء.
وأثنى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، على المشروع المتميز الذي نفذته الجمعية الخيرية لإكرام المسنين “إكرام”، لتقديم الخدمات النوعية للمسنين.
وأضاف أن مشروع المنتجع يأتي تحقيقاً لمقاصد نظام حقوق كبير السن، في توفير الرعاية لهم والبر بهم، وتحسيناً لجودة الحياة لهم.
ويقع المنتجع على مساحة 23 ألف متر مربع، ويضم 120 غرفة، لاستضافة 210 مسنّين ومسنّات في المرحلة الأولى، فيما تتضمن المرحلة الثانية توفير شقق صغيرة للعوائل لاستضافة 200 مسنّ ومسنّة.
ويشتمل المشروع على مبنى لدار الضيافة، ونادٍ صحي ورياضي، ومسجد، وحدائق، وأماكن جلوس اجتماعية، ومطعم مركزي، ومكتبة، وصيدلية، وعيادات طبية.
وفق “أخبار 24”.