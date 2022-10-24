نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > صندوق الاستثمارات العامة يقدم عرضًا للاستحواذ على شركة أبراج الاتصالات بنسبة 51%
24/10/2022   4:58 م

صندوق الاستثمارات العامة يقدم عرضًا للاستحواذ على شركة أبراج الاتصالات بنسبة 51%

+ = -
534

أعلنت شركة الاتصالات السعودية stc، اليوم (الإثنين)، تلقيها عرضاً من صندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على 51٪ من أسهم شركة أبراج الاتصالات “Tawal”، على أن تحتفظ stc بنسبة 49٪ من أسهم الشركة.

وأكدت أنه تم تحديد القيمة الإجمالية لشركة توال بمبلغ 21.94 مليار ريال على أساس استبعاد أرصدة النقد والديون.

وستعكف الشركة على دراسة العرض وتقييمه، وفي حال الوصول إلى اتفاق نهائي وملزم بين الطرفين، سيتم رفع توصية للجمعية العامة للشركة لترخيص هذا التعامل، خاصة أن الصندوق يعد من كبار مساهمي الشركة بنسبة ملكية 64%، متوقعة أن يكون للاتفاق حال إتمامه، أثر إيجابي وجوهري على الشركة.

وأضافت أن العرض المقدم لا يمثل أي التزام للطرفين، ويخضع لاستكمال أعمال الفحص النافي للجهالة والتوصل إلى اتفاق نهائي وملزم ومشروط بالحصول على جميع الموافقات التنظيمية من الجهات ذات العلاقة؛ بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للمنافسة، بالإضافة إلى الموافقات الداخلية للأطراف المعنية، وأية شروط أخرى قد يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين.وفق “أخبار 24”.

وأشارت الشركة إلى أن العرض يتوافق مع استراتيجيتها المتعلقة بالتوسع والنمو؛ وذلك من خلال الاحتفاظ بحصص في أصول استراتيجية ذات قيمة مضافة كشركات البنية التحتية للأبراج، والاستفادة من العائد على هذه الأصول في التوسع والنمو، وتدوير رأس المال بشكل أمثل.

صندوق الاستثمارات العامة يقدم عرضًا للاستحواذ على شركة أبراج الاتصالات بنسبة 51%

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885233437.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.