أعلنت شركة “لوسيد موتورز” للسيارات الكهربائية، والمملوكة جزئياً لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم (الإثنين)، افتتاح أول معرض لها في الشرق الأوسط في مدينة الرياض.
وذكرت الشركة أن المعرض يقع بحي النخيل في الرياض، ويقدم تجربة متميزة للعملاء تركز على استخدام التقنيات الرقمية ومصممة خصيصاً لتلبية تفضيلات كل عميل، كما يتيح للعملاء الحصول على معلومات حول منتجاتها التي تتميز بالجمال والتنوع والابتكار.
واعتبر الرئيس التنفيذي ورئيس التقنيات التنفيذي في الشركة، بيتر رولينسون، إطلاق هذا المعرض خطوة لتحفيز استخدامات الطاقة المستدامة على النطاق العالمي.
وأكد أن المملكة تدرك التحول القائم نحو السيارات الكهربائية، مشيدا باستشراف المملكة المستقبل لتوفير عالم أفضل للأجيال القادمة بفضل رؤيتها 2030.
يذكر أن شركة “لوسيد موتورز” كشفت، في مايو الماضي، عن عزمها إنشاء مصنعها لتطوير السيارات الكهربائية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بطاقة إنتاجية محلية تصل إلى 155 ألف سيارة.وفق “أخبار 24”.