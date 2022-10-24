“نيوم” تمنح 10 آلاف مقعد لحماية الأطفال من الحـوادث مجاناً في تبوك

أطلقت مدينة “نيوم”، ممثلة في إدارة المسؤولية الاجتماعية، مبادرة للتوعوية بأهمية استخدام مقعد الطفل في السيَّارات، والالتزام باشتراطات السلامة على الطريق؛ بهدف المحافظة على أرواح الأطفال داخل المركبات.
وتستهدف “نيوم” من خلال المبادرة التي انطلقت اليوم (الإثنين)، منح 10 آلاف مقعد مجاني على أولياء أمور المواليد في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بمنطقتي نيوم وتبوك، بالإضافة إلى المشاركة في الحملة الإعلامية والتوعوية “يطوّل عمره”، والتي أطلقتها مؤسسة “مقعد الوقفية”.
وتسعى المبادرة إلى رفع معدلات التزام أولياء الأمور بتوفير مقاعد للأطفال في السيَّارة من 10% حالياً إلى 55% خلال 3 سنوات على مستوى المملكة، وتقديم مقاعد منخفضة التكلفة. وفق “أخبار 24”.
وتستمر الحملة المصاحبة للمبادرة لمدة أسبوعين في 10 مستشفيات حكومية في المنطقة، حيث تم تفعيل ركن للمبادرة في أقسام الولادة والأطفال؛ لاستقبال الطلبات والحصول على مقاعد لجميع المواليد خلال الفترة المحددة، في حين سيخصص 100 مقعد للمواليد من أبناء موظفي نيوم، على أن يكون التقديم على المقاعد للمواليد الجدد ابتداءً من أكتوبر المقبل حتى نفاد الكمية.