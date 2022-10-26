“فيلم العلا” يرعى مهرجان البحر الأحمر السينمائي ويقدم جائزتين ماليتين

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، اليوم (الأربعاء)، عن عقد شراكة مع “فيلم العلا” ليكون راعياً استراتيجياً للمهرجان في دورته الثانية التي ستقام في مدينة جدة خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر القادم.
وسيقدم “فيلم العلا” جائزتين ماليتين بقيمة 50 ألف دولار لكل منهما، الأولى لأفضل فيلم سعودي، والثانية من تصويت الجمهور؛ وذلك تشجيعاً لزوّار المهرجان على تقدير الإبداع السينمائي.
وأشارت المدير التنفيذي لفيلم العلا شارلين ديليون جونز إلى أن الهدف من الشراكة مع المهرجان هو الارتقاء بصناعة الأفلام داخل المملكة ودعم المواهب المحليّة، معربة عن تطلعها للعمل مع المهرجان للنهوض بقطاع السينما في المملكة خلال السنوات القادمة.
وفق “أخبار 24”.