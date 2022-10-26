نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “فيلم العلا” يرعى مهرجان البحر الأحمر السينمائي ويقدم جائزتين ماليتين
26/10/2022   6:22 م

“فيلم العلا” يرعى مهرجان البحر الأحمر السينمائي ويقدم جائزتين ماليتين

+ = -
235

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، اليوم (الأربعاء)، عن عقد شراكة مع “فيلم العلا” ليكون راعياً استراتيجياً للمهرجان في دورته الثانية التي ستقام في مدينة جدة خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر القادم.

وسيقدم “فيلم العلا” جائزتين ماليتين بقيمة 50 ألف دولار لكل منهما، الأولى لأفضل فيلم سعودي، والثانية من تصويت الجمهور؛ وذلك تشجيعاً لزوّار المهرجان على تقدير الإبداع السينمائي.

وأشارت المدير التنفيذي لفيلم العلا شارلين ديليون جونز إلى أن الهدف من الشراكة مع المهرجان هو الارتقاء بصناعة الأفلام داخل المملكة ودعم المواهب المحليّة، معربة عن تطلعها للعمل مع المهرجان للنهوض بقطاع السينما في المملكة خلال السنوات القادمة.

 العلا

العلا

العلا

العلا

وفق “أخبار 24”.

“فيلم العلا” يرعى مهرجان البحر الأحمر السينمائي ويقدم جائزتين ماليتين

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885233753.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.