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جديد المحليات > هيئة فنون الطهي تنظم “مهرجان فيست للطعام السعودي” بالرياض
26/10/2022   6:22 م

هيئة فنون الطهي تنظم “مهرجان فيست للطعام السعودي” بالرياض

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تنظم هيئة فنون الطهي النسخة الثانية من “مهرجان فيست للطعام السعودي” خلال الفترة من 12 – 29 ديسمبر المقبل، في الرياض؛ بهدف الاحتفاء بالتراث الوطني للأطعمة من خلال تقديم تجارب ثقافية تعليمية وتثقيفية لجميع الفئات المجتمعية .

وتسعى الهيئة أن يكون المهرجان الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ومرجعاً عالمياً للاحتفاء بتراث الطعام الوطني؛ وذلك من خلال تحويله إلى منصةٍ شاملة، تتضمن تجارب عائلية وترفيهية في مناطق مخصصة، وفرص تعلّم أساليب خاصة ومثيرة للاهتمام من الطهاة المحليين والدوليين.

وسيقدم المهرجان عروضاً ترفيهية متعددة الوسائط حول الطعام؛ لاستكشاف نكهات جديدة، ومسابقات الطهو، وبحث فرص المشاريع المتاحة للشركاء الدوليين مع المحليين، إلى جانب تصدير الأفكار المميزة من المملكة إلى العالم، والتعريف بثقافة وتاريخ المملكة ومنطقة الشرق الأوسط من خلال الطعام . وفق “أخبار 24”.

وسيقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات في ثماني مناطق رئيسة، من بينها منطقة مخصصة لتراث فن الطهو بالمملكة؛ لتمكن الزوار من تذوق المكونات والوصفات الشهيرة لكل منطقة من مناطق المملكة عبر التجارب التفاعلية ودمجها بالعروض الحية الفلكلورية.

هيئة فنون الطهي تنظم “مهرجان فيست للطعام السعودي” بالرياض

جديد المحليات
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