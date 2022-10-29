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جديد المحليات > “المياه الوطنية”: 8 خطوات لتقديم شكوى إلكترونية على جودة مياه الصهاريج
29/10/2022   7:10 ص

“المياه الوطنية”: 8 خطوات لتقديم شكوى إلكترونية على جودة مياه الصهاريج

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أوضحت شركة المياه الوطنية، خطوات رفع شكوى بشأن جودة مياه التي تصل من خلال صهاريج المياه التي يتم توفيرها بناءً على طلب المُشتركين.

وبيّنت الشركة، أن خطوات رفع الشكوى تتضمن الدخول على الصفحة الرئيسية في التطبيق الخاصة بها، ثم اختيار أيقونة “الشكاوى”، واختيار شكوى جديدة ثم محطات التعبئة، وبعدها يتم الدخول إلى شكوى على صهريج وكتابة رقم الطلب ووصف الشكوى وإرسال الطلب.

ونوهت إلى أن رفع شكوى انقطاع المياه إلكترونياً يكون من خلال الدخول إلى شكوى جديدة، وبعدها يتم اختيار “إمداد المياه” ثم انقطاع المياه. وفق “أخبار 24”.

“المياه الوطنية”: 8 خطوات لتقديم شكوى إلكترونية على جودة مياه الصهاريج

جديد المحليات
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