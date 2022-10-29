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جديد المحليات > السفارة بالفلبين تدعو المواطنين لتوخي الحذر من الإعصار الذي يضـرب المناطق الجنوبية
29/10/2022   3:15 م

السفارة بالفلبين تدعو المواطنين لتوخي الحذر من الإعصار الذي يضـرب المناطق الجنوبية

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دعت سفارة المملكة لدى الفلبين، المواطنين لأخذ الحيطة والحذر في ظل الظروف المناخية التي سببها الإعصار الذي ضـرب العديد من المدن.

وأهابت السفارة بجميع المواطنين المتواجدين بتلك المناطق لاتباع الإرشادات الصادرة من السلطات الفلبينية، والتواصل معها في حالات الطوارئ.

وذكرت وكالة مكافحة الكوارث في الفلبين أن نحو 72 شخصاً لقوا مصرعهم نتيجة فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المناطق الجنوبية من البلاد. وفق “أخبار 24”.

ووصلت العاصفة المدارية التي تثير رياحا بسرعة تصل إلى 160 كيلومترا في الساعة إلى إقليم كاتاندوانيس الشرقي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

السفارة بالفلبين تدعو المواطنين لتوخي الحذر من الإعصار الذي يضـرب المناطق الجنوبية

جديد المحليات
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