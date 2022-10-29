“الداخلية”: ضبط أكثر من 17 ألف مخالف لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود

أعلنت وزارة الداخلية أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط أكثر من 17 ألف مخالف، منهم 9.7 ألف مخالف لنظام الإقامة، ونحو 5 آلاف مخالف لنظام أمن الحدود، 2.5 ألف مخالف لنظام العمل.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة تجاوز 550 شخصًا، 48% منهم يمنيو الجنسية، 49% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى.
وتم ضبط 157 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، و23 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة نحو 53 ألف وافد مخالف، وتم إحالة نحو 49 ألفا منهم لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2.3 ألف آخرين لاستكمال حجوزات سفرهم، مع ترحيل نحو 10 آلاف مخالف إلى بلدانهم.