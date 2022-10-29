أمين مجلس التعاون يستنكر تصريحات وزيرة داخلية ألمانيا بشأن استضافة قطر للمونديال

استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، تصريحات وزيرة داخلية جمهورية ألمانيا الاتحادية نانسي فيزر، بشأن استضافة دولة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022.
وأكد الحجرف موقف دول مجلس التعاون الداعم لدولة قطر في التصدي لأي تدخل في شؤونها الداخلية من خلال نشر الادعاءات التي لا تخدم قيام علاقات طبيعية بين البلدين، باعتبارها انتهاكاً للأعراف والتقاليد الدبلوماسية والقوانين الدولية.
وقال إن دولة قطر ماضية في تحقيق الانجازات واستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022 يعد مصدر فخر واعتزاز مستحق، مشيدا في الوقت نفسه بالدور الرائد الذي تقوم به دولة قطر في بناء التواصل الحضاري، وتعزيز التفاهم بين الشعوب في إطار من الاحترام المتبادل. وفق “أخبار 24”.