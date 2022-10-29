بالصور.. اكتمال تنفيذ الجزء الأول لمشروع تأهيل الطرق بحاضرة الدمام

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، أنها انتهت من تنفيذ الجزء الأول لمشروع تأهيل الطرق المحورية بحاضرة الدمام، الذي يهدف إلى ربط المنطقة المركزية بمنطقة الكورنيش عبر ثلاثة محاور رئيسية يتقاطع معها محوران عرضيان تقع جميعها بحي السلام بمدينة الدمام.
وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع، المهندس مازن بخرجي، أنه تم تصميم الطرق وفق آلية توفر حركة تنقل آمنة للمشاة، ومزودة بأشجار الظل والشجيرات والمقاعد ومسارات ذوي الإعاقة البصرية، كما تم تصميم الشوارع وفق آلية تعزيز البعد الإنساني من خلال تطبيق المعايير والمواصفات الفنية لعناصر البيئة العمرانية.
وأشار بخرجي إلى أن المشروع تضمن تحويل الشوارع ذات العرض 10م و 12م إلى شوارع مشتركة للمركبات والمشاة، وتنفيذ منافذ بعرض 8م بشكل ممرات للمشاة، مع تزويدها بملاعب صغيرة للأطفال ومقاعد وأشجار ظل، وتوفير أرصفة مشاة مستمرة وغير متقطعة.
وفق “أخبار 24”.