مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة والتعافي واستقرار معدل الوفيات

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة، اليوم (السبت)، انخفاض الإصابات الجديدة ونسب التعافي، واستقرار معدل الوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 160 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 77 حالة عن المسجلة يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 821937 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضا، إذ سجلت 148 حالة فقط، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 807970 حالة. وفق “أخبار 24”.
ونبهت إلى استقرار معدل الوفيات، حيث تم تسجيل حالتي وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9405 حالات وفاة.