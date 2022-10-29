جمعية الثقافة والفنون بالدمام تستعدّ لإطلاق 20 فعالية

تستعد جمعية الثقافة والفنون بالدمام بدءًا من الغد، لإطلاق ٢٠فعالية خلال الأيام القليلة القادمة والتي تتنوع بين المعرفة والتجريب التقديم للمنجز الثقافي الوطني لجميع الفئات السنية.
وستقدم الفعاليات باقة من الأنشطة الجديدة في مقر الجمعية التي تتنوع بين الورش الفنية والحلقات الثقافية والمحاضرات وهي ورش تطبيقية تجمع بين الخبرات والمثقفين والناشطين في مختلف الفنون حيث سيكون متابعو الجمعية على اطلاع ومتابعة في المسرح والرسم والموسيقى والتصوير الفوتوغرافي والسرد.
وتحمل هذه الفعاليات ورش تفاعلية للأطفال في المسرح والتدريب على التمثيل من خلال التطبيق والتعلم الأدائي، بالإضافة إلى ورشة تفاعلية للطفل الموسيقي وورشة السرد الأولى وتصوير الأفراح والجلسات الحوارية والمناقشات في السرد والمسرح والموسيقى والفلسفة والذكريات. وفق “أخبار 24”.
وأوضح مدير الجمعية يوسف الحربي أن هذه الفعاليات تمت جدولتها لتكون فعاليات ضمن مبادرة الشرقية تبدع التي أطلقها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي – إثراء، وتُعد فرصة للاطلاع عن قرب على مختلف الفنون والمشاركة الفعلية والمباشرة فيها وصقل المواهب واكتشافها باعتبارها جسر تواصل حقيقي بين المنجز الثقافي والمثقف والفضاء والمتلقي وهي عملية تفاعلية تخدم شعار المرحلة الحالية في تعميم الثقافة والتواصل بين المؤسسة الثقافية والمتابعين لتعميم الوعي وتكثيف التوجهات الجمالية مع تسليط الضوء على الخبرات المحلية وتطويع الشغف العام من أجل ثقافة وطنية متجدّدة وأصيلة.