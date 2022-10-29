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جديد المحليات > بإشراف رسامة يابانية.. “الأنمي السعودي” يتيح لزواره رسم شخصيات “المانجا” (فيديو)
29/10/2022   10:35 م

بإشراف رسامة يابانية.. “الأنمي السعودي” يتيح لزواره رسم شخصيات “المانجا” (فيديو)

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خصص معرض الأنمي السعودي بواجهة الرياض مساحة جدارية تمكن الزوار من رسم شخصيات “المانجا” والأنمي بإشراف رسامة يابانية مختصة في هذا الفن، ضمن فعاليات المعرض.

وتنوعت رسومات الزوار بين شخصيات الأنمي المفضلة لديهم، مثل شخصية يوكيمارو وساسوري، كما دون بعضهم عبارات تذكارية، بمشاركة الصغار والكبار.

وتضم فعاليات المعرض مسرحاً للحفلات الغنائية التي قدمتها فرقة “فلو” اليابانية، مع شاشة تعرض أشهر أفلام ومسلسلات الأنمي ومنها “فايولت إيفر قاردن”، و”وذرينق وذ يو”.

ومن أبرز مجسمات الشخصيات بالمعرض، “ون بيس”، والمحقق كونان، هجوم العمالقة، و”دراقن بولز”، و”إرين ييغر” الضخم بطل مسلسل هجوم العمالقة، ويقع في منتصف المعرض، حيث اهتم الزوار بالتقاط الصور التذكارية معه. وفق “أخبار 24”.

وضم المعرض الذي استمر على مدى 3 أيام أكثر من 30 تجربةً لأفضل وأشهر عروض الأنمي، واحتوت كل منها على أنشطة ترفيهية لمحبي معايشة أجواء شخصياتهم وأمنياتهم المفضلة.

بإشراف رسامة يابانية.. "الأنمي السعودي" يتيح لزواره رسم شخصيات "المانجا"

بإشراف رسامة يابانية.. “الأنمي السعودي” يتيح لزواره رسم شخصيات “المانجا” (فيديو)

جديد المحليات
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