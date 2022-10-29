أعلن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ اليوم السبت عن إطلاق أكبر مدينة أنمي في العالم وهي “أنمي تاون اليابان” في بوليفارد وورلد بموسم الرياض، والتي تتكون من 4 مناطق.
وتشمل المدينة 11 معرضا للأنمي، بأكثر من 350 عرضاً ترفيهياً على 3 مسارح، وتتضمن المنطقة الأولى أنمي فيرس ستريت 6 معارض أنمي، و3 متاجر، وأكلات الأنمي، وأكثر من 25 تجربة ترفيهية.
وتحتوي المنطقة الثانية على أكثر من 6 تجارب ألعاب وشارع تسوق شعبي، وميني ماركت، فيما تضم المنطقة الثالثة مركز ألعاب أكيهابرا ومعرضا للأنمي، وبيت رعب ياباني، وروبوتات وحفلات كبرى.
وتشتمل المنطقة الرابعة ماتسوري مارين على 4 معارض أنمي ومسرح ياقورا وبطولات، وحديقة ياتاي، ومسرح ون بيس.
وكان آل الشيخ أعلن اليوم عن مفاجأة منتظرة في معرض الأنمي السعودي بموسم الرياض، والإعلان عن أكبر حدث ضخم على مسرح معرض الأنمي السعودي، والذي انطلق قبل يومين. وفق “أخبار 24”.
وتعد هذه النسخة الثانية لمعرض الأنمي السعودي، والذي يضم أكثر من 30 تجربة لأفضل عروض الأنمي، وتحتوي كل واحدة منها على أنشطة ترفيهية مصممة لعشاق الأنمي.
قريبًا … أكبر مدينة أنمي في العالم بـ بوليفارد وورلد 😎#انمي_تاون_اليابان في #موسم_الرياض 🇸🇦🔥 pic.twitter.com/H8aEAhJxFP
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 29, 2022