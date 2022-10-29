“الغذاء والدواء”: يجب مراعاة مقاسات رباطات أجهزة قياس ضغط الدم للحصول على قراءة دقيقة

أوصت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بضرورة مراعاة اختلاف مقاسات الرباطات المرفقة مع الجهاز الإلكتروني المنزلي لقياس ضغط الدم؛ وذلك للحصول على قراءات صحيحة ودقيقة.
وأوضحت أنه من الضروري التأكد من استخدام المقاس المناسب عند استخدام جهاز قياس الضغط المنزلي، فضلاً عن ضرورة استشارة الطبيب أو الممارس الصحي حول نوعية الجهاز المناسب للحالة المرضية.
وشددت الهيئة على ضرورة التأكد من ترخيص الجهاز من قبلها عن طريق تطبيق “طمني”، ووجود كتيب الإرشادات باللغة العربية، وسهولة قراءة النتائج عبر شاشة العرض بسهولة، بالإضافة إلى التأكد من مقاس الرباط الذي يثبت أعلى الذراع لضمان قراءات دقيقة. وفق “أخبار 24”.