قرعة بطولة الأندية الآسيوية للسلة تضّع الهلال في المجموعة الأولى والنصر بالمجموعة الثانية

أسفرت قرعة دوري السوبر الغربي بطولة الأندية الآسيوية لكرة السلة، المقرر انطلاقها يوم 19 ديسمبر 2022، عن وقوع الهلال في المجموعة الأولى بجانب شباب الأهلي الإماراتي والبشائر العماني وكاظمة الكويتي.
بينما وقع فريق النصر في المجموعة الثانية بجانب المنامة البحريني والسد القطري والكويت الكويتي.
وستلعب مرحلة المجموعات ضمن المناطق الفرعية بنظام الذهاب والإياب، وستتأهل 6 فرق إلى المراحل المتقدمة، بحيث ينضم إليهم أبطال الدوري المحلي في الهند وكازاخستان.
وسيتأهل الفريقان المتأهلان إلى المرحلة النهائية لدوري السوبر لغربي آسيا (WASL) كأس آسيا للأندية البطلة 2023، والتي يصل بطلها إلى كأس الإنتركونتيننتال، أعلى مسابقة للأندية في الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA.
وفق “أخبار 24”.