“التعليم” تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل للأسبوع العاشر

أعلنت وزارة التعليم، اليوم (السبت)، جداول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع العاشر، عبر قنوات عين على تردد عرب سات 12437.
وأوضحت الوزارة أن جدول الحصص اليومي لدروس الصفوف الابتدائية والتربية الخاصة، والصفوف المتوسطة والثانوية، يبدأ في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويعاد طوال اليوم، أو عبر قناة عين على اليوتيوب.
جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع العاشر، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:00 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: https://t.co/wUKaD6hYzD
أو #منصة_مدرستي pic.twitter.com/KSGjxVBlFV
— قناة عين (@iEN_tv) October 29, 2022
وفق “أخبار 24”.