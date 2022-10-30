نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الحياة الفطرية” ترصد 500 مجموعة من قرود البابون.. وتوضح سبب عدائيتهم
30/10/2022   7:01 ص

“الحياة الفطرية” ترصد 500 مجموعة من قرود البابون.. وتوضح سبب عدائيتهم

+ = -
1028

قال مدير إدارة المحافظة على البيئة البرية في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أحمد البوق، إنه تم رصد أكثر من 500 مجموعة مستأنسة من قرود البابون، تسببت في أضرار على القطاعين السكني والزراعي.

وأوضح “البوق” خلال مداخلة بـ”برنامج 120″ على قناة “الإخبارية”، أن فتح باب التعويضات للأشخاص المتضررين من تلك القرود لا يمكن سده، خاصة أن سبب المشكلة الجوهري يستند إلى التغذية الموفرة من قبل هؤلاء الأشخاص أو التعرض لها.

ونوه إلى أن مشكلة عدائية قرود البابون تمتد لأكثر من 4 عقود، وتعاني منها 6 مناطق في جنوب غرب المملكة وهي: جازان، ونجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، مبيناً أن سبب ظهور تلك المشكلة يرجع إلى استئناس هذه القرود، وتعودها على الأغذية البشرية المقدمة لها.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن قرود البابون تلجأ إلى منازل المواطنين وتعتدي على المارة في حال عدم توفر الطعام لها، موضحاً أن المركز أطلق برنامجاً توعوياً لمجابهة خطرها والتوعوية بأضرارها، إلى جانب مخالفة من يطعمها.

“الحياة الفطرية” ترصد 500 مجموعة من قرود البابون.. وتوضح سبب عدائيتهم

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885234245.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.