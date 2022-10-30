برئاسة وزير “الصناعة”.. وفد رسمي يزور أستراليا لجذب الاستثمارات بقطاع التعدين في المملكة

يرأس وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف وفداً رسمياً بزيارة لأستراليا؛ للتعريف بالفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بالمملكة؛ وذلك تحت مظلة “استثمر في السعودية”.
ويضم الوفد عدداً من قيادات الوزارة، في مقدمتهم نائب الوزير لشؤون التعدين خالد المديفر، وممثلين لوزارة الاستثمار، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، وهيئة المساحة الجيولوجية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والمركز الصناعي.
وتشمل الزيارة مدن: “كانبرا”، و”بريزبن”، و”برث”، و”سيدني”، كما تتضمن المشاركة في المؤتمر والمعرض الدولي للتعدين والموارد IMARC. في مدينة سيدني الأسترالية؛ وذلك في الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر المقبل.
ويشارك وزير الصناعة والثروة المعدنية بكلمة رسمية خلال الحفل الافتتاحي للمؤتمر، والذي يعد منصة لقادة التعدين العالميين لمناقشة مستقبل التعدين والموضوعات المتعلقة بالتكنولوجيا والتمويل والمستقبل، كما من المقرر أن يفتتح الجناح السعودي في المؤتمر الذي يُبرز جهود المملكة المستمرة للنهوض بقطاع التعدين.وفق “أخبار 24”.
ويعقد الوفد السعودي عدداً من الاجتماعات مع شركات التعدين والاستكشاف والجامعات والمؤسسات البحثية والهيئات الصناعية والجمعيات الجيولوجية، ومجالس الأعمال في أستراليا، إلى جانب جلسات لاستعراض الفرص الاستثمارية في المملكة لإنشاء علاقة استراتيجية مع أصحاب المصلحة في قطاع التعدين بأستراليا؛ وذلك عبر 4 مجالات رئيسية تتعلق بتنمية قطاع التعدين، تتمثل في السياسة والحوكمة، والابتكار والجيولوجيا، والاستثمار، والتعليم.