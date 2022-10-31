بحضور 325 شركة.. الرياض تستضيف مؤتمر “سيملس السعودية” يومي الأربعاء والخميس

تستضيف الرياض فعاليات مؤتمر ومعرض “سيملس السعودية”، يومي (الأربعاء) و(الخميس) المقبلين، تحت شعار مستقبل المدفوعات بالمملكة؛ وذلك بشراكة استراتيجية مع “المدفوعات السعودية”، وبرعاية محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 250 شركة محلية ودولية، وأكثر من 75 شركة تقنية ناشئة، ويحتوي على عدد من الجلسات الحوارية بمشاركة 200 متحدث من خبراء كبرى الشركات المحلية والعالمية.
ويهدف المعرض المصاحب للمؤتمر إلى تسليط الضوء على أحدث الابتكارات في مجال المدفوعات والتقنية المالية “فنتك”، وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، ويتخلل ذلك استعراض لمستقبل المدفوعات بالمملكة وأبرز حلولها، فيما تستعرض “المدفوعات السعودية” أبرز تقنيات المدفوعات الإلكترونية الحالية والمستقبلية؛ بما يضمن تعزيز فرص تبني هذه التقنيات. وفق “أخبار 24”.
وأكد المدير التنفيذي “للمدفوعات السعودية” عبدالعزيز العفالق، أهمية الحدث ودوره الفاعل في تمكين الحلول المبتكرة في قطاع التعاملات المالية، مشيراً إلى أن شراكة المدفوعات السعودية الاستراتيجية للمؤتمر تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة الريادية في القطاع المالي إقليمياً ودولياً.
ويعد “سيملس”، الذي يقام بالرياض للمرة الأولى، أحد أكبر المؤتمرات الدولية المتخصصة في مجال المدفوعات، حيث يُقام على مدار 23 عاماً بوصفه ملتقى للخبراء والمختصين، كما يعد الحدث المتخصص في مجال المدفوعات بشكل عام، ويغطي أحدث الابتكارات والفرص المستقبلية في قطاع المدفوعات.