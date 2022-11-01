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جديد المحليات > “السعودية للقهوة” توقع اتفاقية مع شركة وطنية لتوزيع البُنّ السعودي
01/11/2022   10:03 م

“السعودية للقهوة” توقع اتفاقية مع شركة وطنية لتوزيع البُنّ السعودي

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وقّعت الشركة السعودية للقهوة -إحدى شركات صندوق الاستثمار العامة- اليوم (الثلاثاء)، مذكرة تفاهم مع شركة وطنية؛ لتوزيع البُنّ السعودي من خلال المتاجر، ومنصات التجارة الإلكترونية، ومنافذ البيع بالجملة.

وذكرت الشركة أنها تكرّس جهودها لدعم إنتاج البُنّ السعودي وتطويره وتعزيز حضوره بين أجود أنواع البُنّ في العالم، من خلال توطين إنتاجه، وتسويقه عالميًا، إلى جانب الاستثمار في قطاعات جديدة، ودعم  روّاد الأعمال في قطاع القهوة.

وبينت أنها تدعم جهود المملكة في تطوير صناعة القهوة المحلية وتنميتها لتعزيز الاستدامة الزراعية للبُنّ وتصديره إلى الأسواق العالمية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ”القهوة السعودية”، رجاء الحربي، أن هذه القهوة تُزرع وتُحصَد وتُحمّص وتُعبأ في المملكة؛ لتمكين قطاع القهوة من تعزيز ديناميكيته، ومساعدة المُنتجين المحليين لترويج منتجاتهم ورفع القدرة الإنتاجية للبُنّ السعودي من 300 طن إلى 2500 طن سنويًا بحلول عام 2032م.

وأشار إلى أن الشركة ستقدم مزيجًا جديدًا من القهوة السعودية بجميع أنواعها لعشّاق القهوة.

الشركة السعودية للقهوة توقع اتفاقية مع شركة وطنية لتوزيع البُنّ السعودي

وفق “أخبار 24”.

“السعودية للقهوة” توقع اتفاقية مع شركة وطنية لتوزيع البُنّ السعودي

جديد المحليات
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