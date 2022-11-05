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رياضة > الشهري يتحدث عن أفضلية دوري يلو عن روشن.. تأثير اللاعبين الأجانب.. وأفضل مدافع سعودي
05/11/2022   6:53 ص

الشهري يتحدث عن أفضلية دوري يلو عن روشن.. تأثير اللاعبين الأجانب.. وأفضل مدافع سعودي

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أكد المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن شغفه هو العمل مع الأندية أكثر من المنتخبات لكنه يحترم عقده مع المنتخب السعودي، لافتًا إلى أنه يتابع دوري يلو أكثر من روشن لتشكيلة المنتخب الأولمبي لأن المنافسة عالية.

وقال الشهري في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”: “تاريخ ميلادي التدريبي في الاتفاق، أصعب تجربة كانت في النصر لأنها صقلتني والعمل كان احترافيًا، في القادسية كنت أتعامل مع اللاعبين كأب لهم، التجربة الأمتع مع الاتفاق”.

وأضاف: “وجود 7 أجانب بالدوري تسبب برفع الجانب البدني والذهني لدى اللاعب السعودي وزاد الضغط لكن العمل التكتيكي يختلف بحسب النادي”.

وتابع: “لم أجلس كثيرًا مع رينارد والأفضلية للمنتخب السعودي الأول، حسان تمبكتي هو المدافع الأول للكرة السعودية”. وفق “أخبار 24”.

وواصل: “فراس البريكان لم يكن يشارك مع النصر لكن شاهد مستواه عندما وجد فرصته بالفتح، المهاجم يحتاج للمشاركة والدوري الرديف أحد الحلول، الوضع للمهاجم السعودي سوداوي مع وجود المهاجم الأجنبي”.

وأتم: “نسعى من خلال بطولة غرب آسيا في جدة لزيادة خبرات اللاعبين، بطولة غرب آسيا الماضية ساهمت في إعدادنا للتصفيات”.

الشهري يتحدث عن أفضلية دوري يلو عن روشن.. تأثير اللاعبين الأجانب.. وأفضل مدافع سعودي

رياضة
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