يعد شاطئ السميرات، بمركز عتود، بمحافظة الدرب، الذي تقدر مساحته بـ 60 ألف متر مربع، من أبرز شواطئ الجذب السياحي، ووجهات الزيارات العائلية.
ويوفر الشاطئ فرصة لعشاق البحر والحياة البحرية للاستمتاع بالوجهة الشاطئية والكثبان الرملية، وممارسة السباحة وصيد الأسماك والرياضات البحرية وركوب الخيل، إضافة للاستمتاع بالعديد من المهرجانات والفعاليات.
وأوضح رئيس بلدية الدرب، المهندس عبد المجيد مذكور، أن الأمانة تعمل على تجهيز الشاطئ مع اقتراب إجازة نهاية الفصل الأول من العام الدراسي الحالي، تزامنًا مع انطلاق فعاليات مهرجان “الدرب السياحي” ومهرجانات التسوق والترفيه الأخرى.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن البلدية تعمل على تهيئة المرافق العامة بالشاطئ، ورفع مستوى النظافة وزيادة المسطحات الخضراء، حتى بلغت 38.5 ألف متر مربع، إضافة إلى صيانة أعمدة الكهرباء والإنارة ودورات المياه وصيانة ألعاب الأطفال.