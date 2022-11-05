بالفيديو.. سفير المملكة لدى لبنان: لا نية لتعديل اتفاق الطائف وهذا موقف المملكة

قال سفير المملكة لدى بيروت، وليد بخاري، إن رسالة المملكة تعكس حرص القيادة على الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة لبنان.
وأكد السفير بخاري خلال الاحتفال المقام اليوم في بيروت بالذكرى الـ33 لاتفاق الطائف، أنه ليس هناك نية لتعديل اتفاق الطائف، وهذا موقف القيادة السعودية، مشيرًا إلى أنه من المهم الحفاظ على الوفاق الوطني في هذا التوقيت.
وتابع، أن الجامعة العربية واللجنة الثلاثية حرصت، برعاية الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز، ودعم وجهود الشهيد رفيق الحريري، على أمن واستقرار لبنان، مشددًا على أن المملكة تعوِّل دومًا على حكمة القادة اللبنانيين، وتطلعات الشعب اللبناني.
وأضاف: اليوم نحن في أمسّ الحاجة إلى أن نجسّد صيغة العيش المشترك بركائزه التي عالجها ميثاق الطائف، خاصة ما يتعلق بتحديد محورية الكيان اللبناني والحفاظ على هوية لبنان وعروبته.وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن المملكة والمجتمع الدولي يحرصان على مضمون اتفاق الطائف من منطلق الحفاظ على صيغة العيش المشترك، لأن البديل سيكون مزيداً من الذهاب إلى المجهول، ونحن نعوِّل على حكمة القادة في لبنان وتطلعات الشعب اللبناني الساعي للعيش في أمن واستقرار.
#سفير_المملكة لدى #لبنان: لا نية لتعديل #اتفاق_الطائف وهذا موقف #المملكةhttps://t.co/LeEeND8RfX pic.twitter.com/IarwVSfOvK
— أخبار 24 (@Akhbaar24) November 5, 2022
فيديو | سفير السعودية لدى لبنان خلال الاحتفال بالذكرى الـ33 لاتفاق الطائف في بيروت: رسالتنا تعكس حرص قيادة المملكة للحفاظ على أمن واستقرار لبنان#الإخبارية pic.twitter.com/tvINH6tIEZ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 5, 2022