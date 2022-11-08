أظهرت إحصائيات وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، انخفاض الإصابات الجديدة ومعدل التعافي والوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وارتفاع الحالات الحرجة.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 169 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 41 حالة عن المسجلة أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 824003 إصابات بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضا، إذ سجلت 257 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 810523 حالة.
وأشارت إلى انخفاض معدل الـوفيات، حيث تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9423 حالة وفاة.
ونبهت إلى تسجيل ارتفاع في منحنى الحالات الحرجة بدخول 8 حالات جديدة إلى العناية المركزة، ليرتفع إجمالي الحالات الحرجة إلى 83 حالة.
وفق “أخبار 24”.