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رياضة > أول تعليق من “العابد” بعد استبعاده من قائمة الأخضر للمونديال
12/11/2022   1:08 ص

أول تعليق من “العابد” بعد استبعاده من قائمة الأخضر للمونديال

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وجّه لاعب الشباب والمنتخب الوطني نواف العابد رسالة بعد استبعاده من قائمة الأخضر المُشارِكة في كأس العالم بقطر 2022.

وشهدت قائمة المنتخب استبعاد رينارد لكل من: نواف العابد، عبدالله الحمدان، أحمد بامسعود، زكريا هوساوي، أمين بخاري، عبدالله رديف، وأيمن يحيى.

وكتب العابد عبر حسابه على “سناب شات”: “أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، الحمد لله على كل حال، تمنيت أن أكون مع إخواني وزملائي في آخر مونديال لي”. وفق “أخبار 24”.

وأضاف: “سعيد وفخور بكل ما قدمته طوال مسيرتي الكروية مع المنتخب، أتمنى أن أكون ولم أبخل بتقديم كل جهد وتضحية تجاه الوطن الذي أعطاني الكثير”.
أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني، الفرنسي هيرفي رينارد، قائمته التي ضمت 26 لاعبًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويقع المنتخب الوطني في كأس العالم قطر 2022 رفقة مجموعة تضم منتخبات: الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا.

أول تعليق من “العابد” بعد استبعاده من قائمة الأخضر للمونديال

رياضة
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