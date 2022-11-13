“ماسك” يرد بالعربية على “مغرد” انتقد “هاشتاقات” تحتوي على إعلانات عشوائية

رد المالك الجديد لشركة “تويتر”، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك باللغة العربية على مغرد يدعى “ثنيان” انتقد وجود إعلانات وتغريدات عشوائية كثيرة في الهاشتاقات باللغة العربية.
وكتب “ماسك” في تغريدة عَبْر حسابه “سوف تفعل” بدلاً من “سوف نفعل” ما أشار إلى احتمال استخدامه ترجمة جوجل في الرد على حساب “ثنيان” الذي استغرب من سرعة تجاوُب “ماسك” معتقداً في البداية أن الرد من حساب مزيف.
وطلب “ثنيان” من “ماسك” حلّ تلك المشكلة، مؤكداً صعوبة تمكنه من العثور على تغريدات أصلية أو ذات مغزى في الهاشتاقات العربية لما تحتويه من إعلانات مضللة ومشاركات مزعجة. وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن “ماسك” سبق وتوعد أصحاب الحسابات الوهمية التي تنشر التغريدات العشوائية والإعلانات المضللة بمتابعتها وحجبها إذا تطلب الأمر.