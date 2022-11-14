أمير حائل يُكرم المراعي لرعايتها رالي حائل الدولي للعام الـ 18 على التوالي

كَرَّمَ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، شركة المراعي لرعايتها الذهبية لرالي حائل الدولي للعام الـ 18 على التوالي.
وفي هذا السياق، قال عبدالله العتيبي رئيس التواصل المؤسسي والعلاقات العامة في شركة المراعي: “إن رعاية المراعي لهذا الحدث الرياضي الكبير يأتي تأكيدًا لدورها في التنمية المجتمعية، ودعمها لمناشط الشباب المتنوعة في مختلف مناطق المملكة”.
وأضاف العتيبي، أن المراعي تدعم ضمن برنامجها للمسؤولية الاجتماعية العديد من الفعاليات الرياضية إيماناً منها بأهمية الرياضة في دعم الصحة العامة، وغرس القيم الإيجابية في المجتمع.
جدير بالذكر أن المراعي هي أكبر شركة متكاملة رأسياً للألبان في العالم، والأكبر لإنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط، وتمتلك العديد من العلامات التجارية منها المراعي واليوم ولوزين وسفن دايز، فضلاً عن ريادة منتجاتها في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.