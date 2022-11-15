تركي آل الشيخ يفتتح فعالية "بلاك هات" العالمية الأكبر في مجال الأمن السيبراني

افتتح رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ اليوم (الثلاثاء) فعالية بلاك هات العالمية؛ التي تعد الأكبر في مجال الأمن السيبراني.
وأظهر مقطع مصور لقطات من انطلاق الفعالية البارزة التي تستمر لـ 3 أيام، المشاركة الفعالة من الشركات العارضة ومناطق ورش العمل والدورات التدريبية.
وينظم الفعالية الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وإنفورماتك، وبالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، ويشهدها عدد كبير من رؤساء قطاع أمن المعلومات في أهم الشركات العالمية المختصة.
وتشتمل الفعالية على عدة أقسام رئيسية تتمثل في القمة التنفيذية التي تناقش آخر المستجدات في هذا المجال، ومنطقة ورش العمل التقنية، والدورات التدريبية، وقاعة الأعمال التي تضم الشركات الكبرى والناشئة.
انطلاق بلاك هات … الفعالية الأكبر في مجال الأمن السيبراني 🇸🇦🔥#موسم_الرياض pic.twitter.com/Wl7abOzXqe
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 15, 2022
وفق “أخبار 24”.