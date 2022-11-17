بمشاركة “حمدالله”.. منتخب المغرب يهزم جورجيا بثلاثية وديًا استعدادًا للمونديال

حقق منتخب المغرب فوزاً على نظيره الجورجي، مساء اليوم الخميس، بنتيجة 3-0، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين، في إطار استعدادات نسور قرطاج لخوض منافسات كأس العالم قطر 2022.
وجاءت أهداف منتخب المغرب عن طريق يوسف النصيري في الدقيقة 5، حكيم زياش في الدقيقة 29، وسفيان وبوفال في الدقيقة 72.
وشارك محترف الاتحاد عبدالرزاق حمدالله في المباراة كبديل، وتسبب في ركلة الجزاء التي سجل منها بوفال الهدف الثالث للمغرب. وفق “أخبار 24”.
ويتواجد منتخب المغرب في مجموعة بكأس العالم تضم كلًّا من: منتخبات كندا، وبلجيكا، وكرواتيا.