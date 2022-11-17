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رياضة > الرباع السعودي ال راضي يخطف ذهبية بطولة نعيم أوغلو الدولية
17/11/2022   10:02 م

الرباع السعودي ال راضي يخطف ذهبية بطولة نعيم أوغلو الدولية

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حقق الرباع السعودي حسن أسعد ال راضي ذهبية النتر وبرونزية الخطف وفضية المجموع في منافسات وزن 109+ كجم في بطولة نعيم سليمان أوغلو الدولية والمقامة بالعاصمة التركية أنقرة

وجاء حصد ال راضي ذهبية الخطف بعد رفعة 151 كجم و برونزية النتر بعد رفعة 201 كجم وانتزع فضية المجموع بـ 352 كجم، وسط منافسة شرسة من الرباعين في البطولة التي تشهد مشاركة أكثر من 42 رباعًا يمثلون 15 دولة.

وتعد بطولة نعيم أوغلو الدولية من البطولات المعتمدة في الاتحاد الدولي للعبة رفع الاثقال وهي تحمل اسم البطل الأولمبي نعيم سليمان أوغلو (رحمة الله ) ويعد نعيم من أساطير لعبة رفع الاثقال .وفق “أخبار 24”.

وعبر الرباع حسن ال راضي عن سعادته بتحقيق ذهبية الخطف وبرونزية النتر و فضية المجموع للبطولة، ويقول هذه خطوة من خطوات النجاح وتحقيق الانجازات تلو الانجازات للوطن الذي لم يبخل علينا بشيء.

الرباع السعودي ال راضي يخطف ذهبية بطولة نعيم أوغلو الدولية

رياضة
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