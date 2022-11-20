واصل المنتخب الوطني السعودي، حضوره في بطولة كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي وهذه المرة كانت نسخة 2006، التي استضافتها دولة ألمانيا، وكان الجميع ينتظر أن يظهر الأخضر بمستوى يمحو به الصورة التي ظهر بها في نسخة 2002، خصوصاً كارثة ألمانيا التي انتهت بثمانية أهداف دون رد.
ووقع المنتخب السعودي في المجموعة الأخيرة رفقة منتخبات: إسبانيا، وأوكرانيا وتونس، لكن الأمور لم تتغير كثيرًا عن النسخة الماضية من مشاركة الأخضر في المونديال.
كانت الآمال كبيرة في أن يقدم الأخضر نتائج أفضل ولكنه في المباراة الأولى تعادل أمام المنتخب التونسي بهدفين لكل منتخب، بعدما كان قريباً من الفوز، منتفضًا لتخطي تعثر البدايات. وفق “أخبار 24”.
وفي المباراة الثانية أمام أوكرانيا، كانت النتيجة صادمة وغير متوقعة، بعدما فازت أوكرانيا برباعية نظيفة، في نتيجة عادت بها حالة الإحباط بعد مونديال 2002.
وفي المباراة الأخيرة ضد المنتخب الأصعب إسبانيا، انتهت إسبانيا بهدف دون رد، وودع معها الأخضر المونديال في المركز الأخير في مجموعته.
وفي هذه النسخة سجل المهاجم سامي الجابر، رقماً ما زال مستمراً حتى اليوم، وهو أنه أصبح أكثر لاعب عربي يسجل أهدافاً في كأس العالم برصيد 3 أهداف، بعد ما سجل هدفه في مرمى تونس في المباراة الأولى، بالإضافة لهدفه في المغرب عام 94، وفي جنوب إفريقيا عام 98.
#قصة_الأخضر_في_المونديال.. 2006 والحضور الرابع على التوالي #كأس_العالم2022 🏆 #مونديال_قطرhttps://t.co/L9klCsPaY6 pic.twitter.com/hbeo6i7p60
— سبورت 24 (@sporty_24) November 19, 2022