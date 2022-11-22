شاهد.. فرحة ولي العهد بعد فوز الأخضر على الأرجنتين

نشر الأمير سعود بن سلمان، مقطع فيديو وصورا لفرحة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعد تحقيق الأخضر الفوز على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف.
وظهر في الصور برفقة ولي العهد، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، والأمير سعود بن سلمان.
وكان المنتخب الوطني السعودي حقق فوزًا تاريخيًا على حساب منتخب الأرجنتين بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكأس العالم 2022.
فرحة #ولي_العهد بعد فوز الأخضر على #الأرجنتين#السعودية_الأرجنتين#FIFAWorldCup#كأس_العالم_FIFA 🏆https://t.co/P8aXojwXet pic.twitter.com/YVYsGXqiwM
— أخبار 24 (@Akhbaar24) November 22, 2022
وفق “أخبار 24”.