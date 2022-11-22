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جديد المحليات > شاهد.. فرحة ولي العهد بعد فوز الأخضر على الأرجنتين
22/11/2022   9:27 م

شاهد.. فرحة ولي العهد بعد فوز الأخضر على الأرجنتين

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نشر الأمير سعود بن سلمان، مقطع فيديو وصورا لفرحة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعد تحقيق الأخضر الفوز على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف.

وظهر في الصور برفقة ولي العهد، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، والأمير سعود بن سلمان.

وكان المنتخب الوطني السعودي حقق فوزًا تاريخيًا على حساب منتخب الأرجنتين بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكأس العالم 2022.

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شاهد.. فرحة ولي العهد بعد فوز الأخضر على الأرجنتين

ولي العهد

شاهد.. فرحة ولي العهد بعد فوز الأخضر على الأرجنتين

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. فرحة ولي العهد بعد فوز الأخضر على الأرجنتين

جديد المحليات
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