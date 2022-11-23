تقديراً لجهود المملكة في تيسير إجراءات ضيوف الرحمن.. “الحج والعمرة” تحصل على “وسام المعلوماتية”

حصلت وزارة الحج والعمرة، اليوم (الأربعاء)، خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة المعلوماتية في دورتها الحادية والعشرين 2021 على “وسام المعلوماتية” كأعلى وسام تابع لجائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية، بدولة الكويت، في نسختها للعام 2021.
ونيابة عن أمير دولة الكويت الشيخ نواف الصباح، كرم ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الصباح وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة بهذه الجائزة، تقديراً لجهود المملكة نظير ما تقدمه من خدمات جليلة لجميع المسلمين من جميع أنحاء العالم، وتيسيرها إجراءات ضيوف الرحمن القادمين من داخل المملكة وخارجها، بالاعتماد على الحلول التقنية والخدمات الإلكترونية لتسهيل الحصول على التصاريح اللازمة لأداء مناسك الحج والعمرة والصلاة في الروضة عبر تطبيق “اعتمرنا” سابقاً و”نسك” حالياً؛ بما يُسهم في رفع جودة الخدمات المُقدمة ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة ويسر في ظروف صحية آمنة؛ تحقيقاً لمستهدفات “رؤية المملكة 2030”.
وقال وزير الحج والعمرة إن “وسام المعلوماتية” يأتي تتويجاً للجهود التي تقوم بها الوزارة بدعم واهتمام من القيادة الحكيمة وامتداداً لتوجيهاتها بأن تكون “صحة الإنسان أولاً”؛ لافتاً الانتباه إلى ما سجله تطبيق “نسك” (اعتمرنا سابقاً) من إصدار أكثر من 81 مليون عملية لتصاريح العمرة والصلاة في الروضة الشريفة منذ إطلاقه، منها 27 مليون تصريح خلال العام الجاري 2022.
وأضاف وزير الحج والعمرة أن دور التطبيق في تطوير تجربة ضيوف الرحمن وتسهيل إجراءات قدومهم لأداء العمرة والزيارة أثناء جائحة كورونا ضمن حلول رقمية تسهم في رفع جودة الخدمات وإثراء رحلة ضيوف الرحمن الدينية والثقافية؛ تحقيقاً لمستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن -أحد برامج “رؤية المملكة 2030”.
وقدم الربيعة شكره وتقديره لراعي الحفل، أمير دولة الكويت، وللقائمين على جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في دورتها الحادية والعشرين؛ لدعمها وتشجيعها المستمر والاهتمام بكل جديد في عالم التقنية والابتكار، مؤكداً أن التكريم سيحفز جميع العاملين في الوزارة على بذل المزيد لتحقيق التميز والإبداع والابتكار لخدمة أوطاننا الغالية.
واستحدثت وزارة الحج والعمرة تطبيق “اعتمرنا” سابقاً، والذي تحول إلى “نسك” حالياً؛ لتحسين تجربة ضيوف الرحمن من خلال ترتيب حركة المعتمرين والزائرين للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وحفظ سلامتهم وصحتهم من خطر انتشار فيروس كوفيد – 19؛ وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات الصحية في المملكة وقت الجائحة بحسب الطاقة الاستيعابية للمكان؛ بما يرفع جودة الخدمات المقدمة لهم.
وطورت وزارة الحج والعمرة منظومة اعتمرنا لتمكين الراغبين في زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة وزيارة الحرمين الشريفين من التخطيط المسبق للرحلة وحجز الخدمات لتحقيق الأهداف الصحية والتنظيمية والأمنية بشكل صحي وآمن للمسلمين من داخل وخارج المملكة.
وفق “أخبار 24”.