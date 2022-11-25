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جديد المحليات > “نزاهة”: التحقيق مع 308 متهمين وإيقاف 138 في قضايا رشوة واستغلال نفوذ وغسل الأموال
25/11/2022   12:03 م

“نزاهة”: التحقيق مع 308 متهمين وإيقاف 138 في قضايا رشوة واستغلال نفوذ وغسل الأموال

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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” اليوم (الجمعة)، أنها باشرت عددا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ربيع الآخِر 1444.

ولفتت إلى أنها أجرت 2799 جولة رقابية، وأسفر ذلك عن التحقيق مع عدد من المتهمين وإيقاف آخرين بتهم استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة، وغسل الأموال والتزوير.

وأضافت أن عدد من تم التحقيق معهم بلغ 308 مشتبهين، فيما أوقفت 138 متهما ومنهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، مشيرة إلى أن المقبوض عليهم ينتسبون لوزارات الدفاع، والداخلية، والصحة، والتعليم، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والنقل والخدمات اللوجستية.

ودعت جموع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري عبر وسائل الاتصال الخاصة بالهيئة؛ وذلك لحماية المال العام والحفاظ عليه من الإهدار.

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"

وفق “أخبار 24”.

“نزاهة”: التحقيق مع 308 متهمين وإيقاف 138 في قضايا رشوة واستغلال نفوذ وغسل الأموال

جديد المحليات
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