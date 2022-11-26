المسحل لـ لاعبي الأخضر بعد مواجهة بولندا: “شكراً لصقورنا على الأداء الرائع”

وجه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل رسالة دعم إلى لاعبي المنتخب بعد مواجهة بولندا في ثاني مباريات الأخضر في مونديال قطر 2022.
وكتب رئيس الاتحاد السعودي عبر حساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الحمد لله على كل حال.. شكرًا لصقورنا على الأداء الرائع.. شكرًا للجمهور العظيم على الدعم والمؤازرة، وموعدنا الأربعاء في لوسيل”. وفق “أخبار 24”.
وخسر المنتخب الوطني بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعته، اليوم السبت، بنظيره البولندي ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم.
الحمد لله على كل حال ..
شكرًا لصقورنا على الأداء الرائع ..
شكرًا للجمهور العظيم على الدعم والمؤازرة، وموعدنا الأربعاء في لوسيل 🇸🇦
— ياسر المسحل (@Yalmisehal) November 26, 2022